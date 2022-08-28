Ученые выяснили, как настроить мозг человека на обучение 28.08.2022, 21:05

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Открытие полезно тем, кому предстоит сдавать экзамены.

Ученые изучали воздействие неожиданности на память человека. В рамках эксперимента испытуемым представляли объекты естественного (фрукты, деревья, цветы) или искусственного (телефоны, компьютеры, машины) происхождения. Перед каждым показом демонстрировалась метка – треугольник или квадрат, предупреждающая о виде объекта, который должен появиться.

Выяснилось, что когда людям показывали метку о естественном объекте, а вместо него появлялись искусственные, то в мозге наблюдалась интересная активность. Изучение проводили при помощи функционального МРТ, пишет Journal of Neuroscience.

Специалисты пришли к выводу, что нарушение ожиданий при обучении активирует адаптивные механизмы, которые помогают мозгу лучше усваивать информацию. Он будто переходит в режим обучения. В этом состоянии начинают активно работать гиппокамп, отвечающий за память, средний мозг (производство дофамина) и затылочная кора (зрение).

Таким образом, открытие ученых будет полезно тем, кому, например, предстоит сдавать экзамены. Это делать лучше неожиданным образом. Можно готовиться к билетам в парке или кафе.

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