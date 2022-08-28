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Брестчанка: Зимой закончится виза. Даже не знаю, что буду делать

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  • 28.08.2022, 21:40
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Брестчанка: Зимой закончится виза. Даже не знаю, что буду делать

Чем живет Бяла-Подляска, от которой до Бреста всего три часа езды.

В Бяла-Подляске рядом с автовокзалом стоит киоск — там можно купить билет на автобус. Такие киоски уже редкость для Польши: во многих городах давно проезд оплачивается картой в автобусе или билетоматах, пишет «Солидарность».

В будний день утром случайные прохожие общаются между собой на русском языке и на ломанном польском пытаются купить билеты: девушка — до рынка на улице Брестской. Покупаю такой же, и присоединяюсь к ней.

Виолетта (имя изменено) живет в Бресте. Она приезжает в Польшу раз в несколько недель к своему другу: сначала следует в Варшаву, а на обратном пути заезжает в Бяла-Подляску. В прошлом году девушку уволили из государственной поликлиники по политическим мотивам. Она хотела переехать в Польшу, но не сложилось:

— В итоге осталась жить в Бресте. Да и чтобы переехать, нужно прежде выучить язык, накопить денег. Ведь чтобы здесь продолжать работать врачом, нужно подтвердить квалификацию — сначала врача общей практики, а потом уже сдать экзамен на узкого специалиста.

Виолетта рассказывает, что многие ее коллеги уехали из Беларуси и устроились на работу в Польше. В ковидные времена это было намного проще. Здесь многие ее коллеги, по словам Виолетты, уже обустроились и даже оформили ипотеку.

— Зимой у меня закончится виза, даже не знаю, что буду делать. Ведь сегодня ее непросто получить.

В Бяла-Подляске собеседница «Салiдарнасцi» покупает памперсы, некоторые продукты, технику — все то, что обходится дешевле, чем в Беларуси. А затем садится в маршрутку на Брест, либо едет домой на машине со знакомыми.

После пересечения границы дорога занимает три часа.

В центре города наши пути с Виолеттой разошлись: я решила найти обмен валют, а она пошла в медиамаркет — магазин с техникой.

Найти обменник не составило труда — из здесь очень много. Дальше решила двигаться пешком.

До Брестского рынка от центра города — 30 минут пешком. Рядом с рынком магазин автозапчастей — возле него стоит всего одна машина с белорусскими номерами. Сам рынок выглядит не очень презентабельно, да и в будний день открытых точек мало. За территорией рынка располагаются небольшие магазинчики с бытовой химией, кофе и сладостями. Вот здесь машин с белорусскими номерами много.

Среди открытых на рынке — точка с обувью, мужскими костюмами и джинсами, постельным бельем, кухонной утварью, бытовой химией, нижним бельем, детскими рюкзаками.

На точке с постельным бельем замечаю такие же комплекты, как продают в минском «Силуэте». Цена двуспальных комплектов — 60 злотых (31.5 белорусских рублей). Девушка-продавец рассказывает, что среди ее покупателей много белорусов, некоторые покупают сразу несколько наборов.

За мужские костюмы продавцы предлагают в среднем 300-450 злотых (160-235 бел. руб.). Мужчины отмечают, что сейчас среди их покупателей больше украинцев, чем белорусов.

Женщина, которая продает мужскую и женскую одежду, говорит, что до пандемии белорусов было больше. По ее словам, наиболее популярные вещи среди наших соотечественников — мужские майки, шорты и джинсы. Средняя цена на поло — 50 злотых (26 бел. руб.).

Следующая точка — товары для дома. В зависимости от размера цены на сковородки составляют 50-70 злотых (26-36 бел. руб.). Здесь же продаются школьные портфели: их цена варьируется в пределах 50-100 злотых (26-52 руб.).

— Вот эта сковородка очень хорошего качества — 60 злотых стоит. Посмотрите на покрытые: можно мешать даже железной ложкой или вилкой. Основные наши покупатели — белорусы, покупают все: чайники, сковородки и прочее, — говорит на русском мужчина-продавец.

Пан, торгующий обувью, говорит только на польском. И на русском произносит лишь цены.

— Эти туфли стоят 150 злотых (примерно 79 рублей), а те — 170 (90 руб.). Белорусов среди покупателей очень много — они основные наши покупатели. Сейчас большинство приезжают на легковых машинах, а раньше было много фур. У нас кожаную обувь можно купить за 150 злотых, даже не знаю, могут ли они у себя за столько купить. Поляков среди моих клиентов нет. Украинцы — приезжают, но мало.

Сами белорусы, в отличие от продавцов, на контакт с журналистами идут неохотно.

— Репортаж? А откуда вы его пишете: оттуда или отсюда? Я имею в виду, где вы живете, здесь? Ай! — говорит мужчина, вышедший из машины

— Что там за репортаж? — спрашивает его попутчик.

— Если честно, я такой уже замученный, что не хочется и разговаривать. Больше 30 часов, целых две ночи, мы отстояли на границе, чтобы попасть в Польшу. Не были здесь уже два года.

— И как вам цены спустя два года?

— Фляки стоили пять злотых, теперь восемь. А вообще, еще не успели к ценам приглядеться. Из необходимого, что запланировали купить — туфли, детские игрушки, остальное по мелочи: кофейку, например. Здесь я купил туфли за 20 долларов, у нас такие стоят 100, — говорит мужчина, который приехал на закупы из Брестской области.

«Диски», «шины», «кожаная обувь», «обмен валют — цена договорная» — такие вывески на русском языке можно увидеть, выходя с рынка.

В маленьком магазинчике с бытовой химией и продуктами закупается женщина вместе с двумя маленькими дочками. В руках она держит белорусский паспорт, лист А4, в котором вычеркивает то, что уже купила.

Параллельно она говорит по телефону, обсуждая нынешнюю поездку и покупки.

— Мама, купи со вкусом баблгам. А я хочу с этим вкусом, — спорят между собой ее дочки насчет детского геля для душа. — Ты возьмешь нам что-нибудь вкусное в дорогу: давай те желатинки?

Среди того, что покупает женщина — детские и взрослые шампуни, несколько пачек стирального порошка и кондиционера, с десяток пачек кофе, несколько больших шоколадок «Милка», мармелад.

Цены здесь указаны двойные: до и после вычета ВАТ. Например, порошок Persil, рассчитанный на 100 стирок, обойдется в 65 злотых после вычета ВАТ (34 бел. руб.).

В соседнем магазине цены на товары следующие: 110 капсул для посудомоечной машины — 47.15 злотых (25 бел. руб), упаковка памперсов 44 штуки — 56.19 злотых (30 руб.). Полкилограмма какао «Несквик» — 15.77 злотых (примерно 8,5 бел. руб.), 2 литра сока — 5 злотых (2.60 бел. руб.), большая шоколадка «Милка» — 8.13 злотых (4.25 бел. руб.), маленькая баночка пасты «Нутелла» — 10.98 злотых (5.75 бел. руб.), литр оливкового масла — 31 злотый (16.25 бел. руб.).

Некоторые белорусы находятся в Бяла-Подляске проездом, после уикенда они заезжают сюда отдохнуть от дороги и закупиться.

— Я была в Варшаве. Сюда заехала кое-что прикупить для мамы, она попросила. По ценам пока сказать не могу — только приехала, — говорит молодая девушка.

После прогулки по Брестскому рынку отправляюсь по маршруту «центр города-торговые центры-парк-заправка».

Центр Бяла-Подляски напоминает рыночную площадь. Вокруг много небольших магазинов с одеждой, обувью, аксессуарами. На обувь есть большие скидки. Например, женские босоножки на каблуке можно купить за 60 злотых (31 бел. руб.).

В торговых центрах — магазины масс-маркета (ССС, H&M, Zara и другие) — цены на товар такие же, как и в других городах Польши. В центре города многие сидят в кафе, некоторые — в парках.

На окраине города — торговый центр «SAS». В три часа дня возле него не встретила ни одной машины с белорусскими номерами. Здесь располагаются продуктовые магазины, в том числе мясная лавка — за килограмм салями просят 40-50 злотых (20-26 бел. руб.), за килограмм бекона — 21 злотый (11 руб.), куриного филе — 28 злотых (14.67).

Также здесь сконцентрированы мебельные магазины и точки с товарами для дома. Утюг в среднем можно купить за 250 злотых (130 бел. руб.), стиральную машину за 1200-2500 злотых (620-1310 рублей.

Уже у автовокзала, собираясь в обратный путь, в «Макдоналдсе» встречаю группу девушек в экипировке футбольного клуба «Динамо-Минск».

— Вы здесь на сборах? — интересуюсь у одной из футболисток.

— Мы были на сборах в Македонии, а в Польше проездом.

Вот так за один день в Бяла-Подляске встретила белорусов, которые приехали на закупы, и тех, кто здесь проездом. К слову, после 2020 года этот приграничный город стал знаменит среди наших земляков не только рынками и низкими ценами: именно здесь располагается лагерь для беженцев, где могут остаться в том числе белорусы, бежавшие от преследования. Еще один такой же лагерь располагается под Варшавой.

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