Оккупанты бьют по Запорожской области 4 28.08.2022, 21:46

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200 прилетов за шесть часов.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что за последние шесть часов произошло более 200 прилетов по городу Орехов, есть раненые.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения ГСЧС сделали более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки», — написал Старух.

Он также отметил, что сегодня российские оккупанты 14 часов ведут по Орехову залповый огонь из реактивных систем и стольной артиллерии. «Это почти в два раза дольше, чем длится рабочий день. И почти в два раза дольше, чем большинство из нас спит ночью», — отметил председатель ОВА.

«В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девушка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное», — сообщил Старух.

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