Билеты на пригородные автобусы в Минске теперь можно приобрести онлайн 28.08.2022, 22:00

Как это сделать.

С 27 августа пассажирам пригородных автобусов «Минсктранса» доступен новый способ оплаты проездных билетов, сообщает сайт транспортного предприятия.

Сейчас не обязательно стоять в очереди в кассу, можно оплатить поездку при помощи мобильной программы «Оплати».

Для этого программу нужно скачать, открыть и выбрать опцию «Купить». Возле раздела «Мои билеты» нужно выбрать вкладку «Пригородный транспорт», затем выбрать рейс и конечную остановку.

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