Билеты на пригородные автобусы в Минске теперь можно приобрести онлайн
- 28.08.2022, 22:00
Как это сделать.
С 27 августа пассажирам пригородных автобусов «Минсктранса» доступен новый способ оплаты проездных билетов, сообщает сайт транспортного предприятия.
Сейчас не обязательно стоять в очереди в кассу, можно оплатить поездку при помощи мобильной программы «Оплати».
Для этого программу нужно скачать, открыть и выбрать опцию «Купить». Возле раздела «Мои билеты» нужно выбрать вкладку «Пригородный транспорт», затем выбрать рейс и конечную остановку.