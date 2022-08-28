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Зеленский обратился к жителям Донецка: Украина обязательно вернется

  • 28.08.2022, 22:04
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Зеленский обратился к жителям Донецка: Украина обязательно вернется

Украина вернет жителям города нормальную жизнь и достоинство.

Украина обязательно освободит оккупированный Донецк и вернет его жителям нормальную жизнь и достоинство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

«Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников», — отметил он.

По его словам, на сегодня Донбасс почти разрушен российскими ударами и опустошен.

«Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное — абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они — на время», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина обязательно вернется в Донецк.

«Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией — на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно - в Крыму», — добавил президент Украины.

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