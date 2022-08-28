Политзаключенный Андрей Короленя вышел на свободу в свой день рождения 28.08.2022, 22:16

Он полностью отбыл свой срок.

29-летний Андрей Короленя 27 августа, в свой день рождения, вышел на свободу из бобруйской колонии № 2. Он полностью отбыл срок, пишет «Вясна».

Короленю 16 октября 2020 года приговорили к 2 годам колонии за якобы сопротивление милиции при задержании (арт. 363 УК).

7 августа 2020 года он ехал на велосипеде чуть сзади от колонны участников протестного велопробега. Согласно следствию, он нарушил ПДД (ч. 1.18.23 КоАП Беларуси), так как на его транспорте не было зеркала заднего вида и звукового сигнала, а это нарушение пункта 200 ПДД.

Сотрудники ГАИ якобы потребовали у велосипедиста остановиться, но он не отреагировал, объехал милиционера и поехал вперед, пытаясь скрыться. Милиционеры начали его задерживать, но Андрей якобы упирался, пытался вырваться, боролся с ними.

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