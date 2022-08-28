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В Турции автобус с туристами упал в обрыв

  • 28.08.2022, 22:44
  • 5,604
В Турции автобус с туристами упал в обрыв

Погибли пять человек.

В Турции сегодня, 28 августа, днем туристический автобус упал в обрыв в прибрежной провинции Бурса. В результате происшествия погибли пять человек, еще 38 - получили ранения.

Об этом сообщает Milliyet.

По предварительным данным, водитель потерял управление над автобусом и выехал в обрыв из-за повреждения тормоза. Авто около 20 метров волочилось вниз по обрыву, пока не врезалось в дерево.

Водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, еще два человека — по дороге в больницу. Всех пострадавших госпитализировали.

Турецкие правоохранители уже начали расследование аварии. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза тел погибших и техническая экспертиза автобуса.

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