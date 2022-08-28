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Полковник СБУ: Российских оккупантов на юге можно взять в окружение

  • 28.08.2022, 22:54
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Полковник СБУ: Российских оккупантов на юге можно взять в окружение

ВСУ на юге успешными действиями отрезают оккупантов от резервов.

Вооруженные силы Украины на юге успешными действиями отрезают оккупантов от резервов.

Об этом сказал нардеп и полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала «Эспрессо», пишет УНИАН.

«Южный плацдарм — это перспективное направление, даже несмотря на то, что там сосредоточено много сил и средств противника. Уже можно взять врага в оперативное окружение. Логично, что именно это направление будет развиваться. Для нас эффективно развивать контрнаступление на юге и выбросить врага на левый берег Днепра», — пояснил Костенко.

По его словам, для россиян важным остается восточное направление и там им нужна победа.

«Они могут перебрасывать резервы на юг и это ослабит восток. Они поставили себе задачу — выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей. Нам нужно отбивать правобережный плацдарм, чтобы враг не смог захватить Николаевскую и Одесскую области», — подытожил полковник СБУ.

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