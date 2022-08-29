Минюст США обнародовал основания для обысков в имении Трампа 29.08.2022, 0:47

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Опубликованы показания агента ФБР.

Министерство юстиции США 26 августа опубликовало отредактированную версию показаний под присягой агента ФБР, которые стали основанием для судебного разрешения на обыск в резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Этот документ обычно не обнародуют, если никому не предъявлены обвинения, но, учитывая резонанс, минюст решил пролить свет на определенные доказательства, которые стали поводом для обыска. Текст афидевита цензурирован, а 11 из 38 страниц полностью скрыты.

Как следует из показаний, в январе 2022 года по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа Мар-а-Лаго были доставлены 15 коробок с документами. В этих коробках ФБР обнаружило 184 документа с грифом секретности.

Среди них были 67 документов с грифом «конфиденциально», 92 документа с грифом «секретно» и 25 документов с грифом «совершенно секретно». Последние имели в себе информацию, полученную из «секретных источников», информацию, которую запрещено передавать иностранным правительствам, и информацию, полученную путем мониторинга «сигналов внешней связи».

Это стало поводом для возбуждения ФБР расследования с целью выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, говорится в документе. По итогам расследования спецслужба пришла к выводу, что «есть вероятные основания полагать», что в резиденции Трампа остались и другие секретные файлы. После этого спецслужба отправила запрос на обыск, одобренный судьей 5 августа.

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