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Нардепа-коллаборанта Ковалева застрелили в Херсонской области

  • 29.08.2022, 2:02
  • 1,260
Нардепа-коллаборанта Ковалева застрелили в Херсонской области

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Появилась информация, что в Железном Порту застрелили экс-нардепа предателя Алексея Ковалева. Данные требуют уточнения, но интересно, что о смерти своего «министра» сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили», — написал он.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал оттуда и начал сотрудничать с оккупантими. Он занял должность заместителя главы в незаконно созданном Россией «правительстве Херсонской области».

В апреле ГБР открыло против нардепа уголовное дело, а в июле ему объявили подозрение в государственной измене.

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