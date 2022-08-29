В Индии взорвали два стометровых небоскреба, построенные нелегально 29.08.2022, 3:59

Видеофакт.

В Индии в воскресенье снесли два высотных дома после того, как Верховный суд объявил их незаконными за нарушение строительных норм.

Как сообщает Bloomberg, за семь часов до планируемого сноса зданий из района выехали более 1500 семей. Многоэтажные дома высотой почти 100 метров рухнули за несколько секунд в результате взрыва. 32-этажная и 29-этажная башни, которые строились частным строителем в городе Нойда на окраине Нью-Дели, еще не были заселены.

Снос высоток произошел после того, как Верховный суд установил, что строитель в сговоре с государственными чиновниками нарушил законы, запрещающие строительство на определенном расстоянии от близлежащих зданий. Судебные тяжбы между местными жителями и застройщиком Supertech Limited тянулись 12 лет.

Верховный суд заявил, что строительство двух башен также было незаконным, поскольку застройщик не получил обязательного согласия от других владельцев квартир в этом районе.

По словам официальных лиц, перед сносом башни были окружены строительными лесами, заборами, баррикадами и специальными покрытиями, чтобы блокировать пыль от примерно 88 000 тонн обломков, которые должны были образоваться. Утилизация всего мусора займет три месяца.

Ожидается, что жители вернутся в этот район в воскресенье вечером после того, как эксперты изучат последствия сноса. Некоторые квартиры расположены всего в девяти метрах (29,5 футов) от места взрыва, а необходимое безопасное расстояние составляет 20 метров (65,6 футов).

«Он войдет в пятерку лучших сносов в мире с точки зрения высоты, объема, стали и герметичности конструкции», — сказал Уткарш Мехта, партнер Edifice Engineering, который снес здание в сотрудничестве с Jet Demolition из Южной Африки. Снос обошелся в 180 миллионов рупий (2,25 миллиона долларов).

Мехта сказал, что 3500 килограммов (7716 фунтов) взрывчатки были засверлены в тысячи отверстий в колоннах и подножия башен. Эксперты использовали метод сноса водопада, при котором один этаж обрушивается на другой.

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