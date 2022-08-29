Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией 29.08.2022, 7:38

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Ярослав Сподар

Ярослав Сподар занимал эту должность с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента Украины 28 августа.

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», – говорится в указе.

Сподар был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины 24 мая 2014 года. В марте 2015 года ему присвоили звание генерал-майора, а в октябре 2017 года – генерал-лейтенанта.

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