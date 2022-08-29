Что изменится в Беларуси с 1 сентября 29.08.2022, 7:45

Экзамены в ГАИ, узаконят самострои, новшества в школах.

Школьники идут в школу, а их там ждет много нового

Лукашенко утвердил обновленный Кодекс об образовании еще в январе 2022 года. Часть новшеств вступают в силу уже с 1 сентября. Нововведений – множество: обязательными теперь будут 11 лет учебы, появятся новые факультативы, обновят некоторые учебники.

Но это далеко не все. С нового учебного года изменений куда больше: это и обязательные 11 классов и школьная форма, централизованный экзамен и сокращение тестов, мобильники на уроках и 10 правил для учителей, а еще «двойка» снова станет отрицательной отметкой, поменяются подходы к образованию на дому и медпоказания к нему, изменится порядок перевода в другую школу, пишет «Комсомольская правда».

Учиться и сдавать на права можно будет иначе

В сентябре вступают в силу некоторые положения обновленного закона «О дорожном движении». В частности, будущие водители получат право обучаться и сдавать на права на машинах с автоматической коробкой передач. Правда, в таких правах появится отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии, то есть водить «механику» вам будет запрещено. По новым правилам авто с буквой «У» теперь смогут ездить не только по строго определенным улицам: упраздняется необходимость согласования с ГАИ маршрутов, по которым осуществляется обучение будущих водителей, однако в Госавтоинспекции определят перечень участков дорог, на которых такое обучение запрещено.

Меняем «старые» деньги на «новые»

Как мы рассказывали ранее, Лукашенко подписал указ, согласно которому срок обмена денежных знаков образца 2000 года на банкноты образца 2009 года до конца 2024 года. Правда принимать выведенные из обращения купюры будут только в одной кассе Нацбанка (по адресу Минск, улица Толстого, 6). Еще из важного — обменивать будут банкноты образца 2000 года номиналами от 100 рублей и выше.

Это не все «денежные» новшества первого осеннего месяца. Уже с 1 сентября 2022 года Национальный банк Беларуси будет предоставлять сведения о зарегистрированных валютных договорах некоторым госорганам. Все соответствующие сведения будут передаваться в «Агентство внешнеэкономической деятельности», которое выступает дочерней структурой Банка развития Беларуси, учредителями которого, в свою очередь, являются Нацбанк и правительство.

Покупаем древесину напрямую у лесхозов и готовимся собирать клюкву

Не так давно мы писали о том, что подписан указ №294, которым изменяются правила реализации древесины в республике. Теперь физические лица могут напрямую обращаться в лесхозы и покупать там деловую древесину. Отдельным категориям юридических лиц и ИП тоже разрешили покупать древесину вне биржевых торгов из фонда облисполкома.

Уже в первой декаде сентября в Беларуси разрешат собирать клюкву. Правда, нужно быть внимательным: даты старта «клюквенного» сезона в разных регионах отличаются. Уже в первой декаде сентября в Беларуси разрешат собирать клюкву. Правда, нужно быть внимательным: даты старта «клюквенного» сезона в разных регионах отличаются, к примеру, в Брестской и Гомельской областях час «Х» наступает с 10 сентября, в Могилевской — с 12 сентября.

Надо успеть узаконить самострои

Уже с 1 сентября 2022-го вступает в силу временный (действовать он будет действовать до 1 января 2025-го года) указ №253 об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства. По новым правилам местные исполнительные и распорядительные органы смогут теперь принимать в эксплуатацию жилые дома на одну квартиру, а также нежилые постройки, которые белорусы построили без разрешений и проектной документации. Фактически речь идет о долгостроях по всей Беларуси, исключая Минск

Подорожают сигареты

Белорусские производители и импортеры сигарет наделены правом ежемесячно изменять розничные цены на табачные изделия. С 1 сентября 2022 года, как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, подорожают сразу 43 марки сигарет. Некоторые прибавят в цене всего 5 копеек, другие - сразу 25. Один из производителей - «Табак-инвест» - начнет выпускать новые для себя марки сигарет.

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