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Атаки ВСУ в Крыму имеют двойную ценность

  • 29.08.2022, 7:53
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Атаки ВСУ в Крыму имеют двойную ценность

Тактика украинцев на данном этапе войны эффективна.

За последние несколько месяцев Украина сумела существенно изменить соотношение сил на поле боя, что породило разговоры о потенциальном контрнаступлении ВСУ на юге. Вряд ли его следует ожидать в ближайшее время, но точечные удары украинцев по тыловому обеспечению оккупантов в Крыму имеют огромное значение уже сейчас. Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в беседе с журналистом «Эспрессо».

По мнению Гранта, тактика украинцев на данном этапе войны эффективна и оправдана, но ее недостаточно для того, чтобы вытеснить россиян с оккупированных территорий. Тем не менее эксперт считает, что удары ВСУ по аэродрому в Новофедоровке и других объектах в Крыму имеют большое психологическое значение.

«Все атаки в тылу врага очень важны, независимо от того, чья это заслуга. Но атаки в Крыму имеют двойную стоимость из-за своей психологической ценности. Фактически оказывается давление на других россиян, не только военных, но и на мирное население. И поэтому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии. Рано или поздно люди в Крыму, как военные, так и гражданские, поймут, что действительно пора убираться прочь, потому что если они этого не сделают, то их просто убьют», — сказал Грант.

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