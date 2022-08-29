Молния попала в стартовую площадку ракеты для полета на Луну 1 29.08.2022, 7:56

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Фото: Сегодня

Состоится ли запуск.

Ракета NASA для полета на Луну не пострадала после попадания в стартовую площадку молнии и готова к запуску. Об этом заявили официальные лица, пишет NBC News.

«Ни ракета, ни капсула не получили никаких повреждений во время субботней грозы; наземное оборудование также не пострадало», — подчеркнули в NASA.

Пять ударов молнии попали в 183-метровые башни, окружающие ракету в Космическом центре Кеннеди за два дня до запланированного на 29 августа запуска. Впрочем, удары были недостаточно мощными, чтобы требовались серьезные повторные испытания.

«Система работает, в плановом режиме», — сказал Джефф Сполдинг, старший директор по испытаниям NASA

98-метровая ракета Space Launch System является самой мощной из когда-либо созданных NASA. Она готова отправить сегодня пустую капсулу экипажа на орбиту Луны — полвека спустя после программы NASA Apollo, которая высадила на Луну 12 астронавтов.

Если шестинедельный тестовый полет пройдет без затруднений, астронавты могут вернуться на Луну уже через несколько лет. Впрочем, официальные лица предупреждают, что риск того, что полет может быть сокращен, достаточно высок.

Вместо астронавтов к капсуле Orion привязаны три тестовых манекена для измерения вибрации, ускорения и радиации, что является одной из самых больших опасностей для людей в далеком космосе. Одна только капсула имеет более 1000 датчиков.

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