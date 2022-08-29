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Sky News: Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение

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  • 29.08.2022, 8:06
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Sky News: Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение
фото: Royal Navy

Что произошло.

Авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince Of Wales потерпел существенную техническую неисправность вскоре после отплытия в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Sky News.

Британские журналисты отмечают, что по неподтвержденным данным, у крупнейшего корабля страны произошло повреждение гребного вала правого борта.

Сейчас авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, который полностью начал работать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт.

«HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока продолжается расследование новой механической проблемы», — сказал представитель Королевского флота.

В Sky News сообщили, что крупнейший корабль Великобритании 27 августа отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработкам «операций с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне».

Он должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и беспилотными летательными аппаратами.

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