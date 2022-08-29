Sky News: Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение

Sky News: Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение5
- 29.08.2022, 8:06
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Что произошло.
Авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince Of Wales потерпел существенную техническую неисправность вскоре после отплытия в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает Sky News.
Британские журналисты отмечают, что по неподтвержденным данным, у крупнейшего корабля страны произошло повреждение гребного вала правого борта.
Сейчас авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, который полностью начал работать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт.
«HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока продолжается расследование новой механической проблемы», — сказал представитель Королевского флота.
В Sky News сообщили, что крупнейший корабль Великобритании 27 августа отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработкам «операций с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне».
Он должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и беспилотными летательными аппаратами.