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ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях

  • 29.08.2022, 8:12
ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях

Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские воины продолжают безжалостно уничтожать российских оккупантов. ВСУ остановили наступление врага на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Катериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, борщевой, Залимана, Слатино, Нового, Ивановки, Руськой Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает интенсивное ведение воздушной разведки БпЛА.

На Славянском направления зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БпЛА. Пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия у Богородичного, успеха не имел.

На Краматорском направления обстрелы из имеющихся артиллерийских систем зафиксировано неподалеку Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцево и, Кодемы. Нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение воздушной разведки БПЛА на указанном направлении. Попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцево остановлены украинскими защитниками.

На Авдеевском направлению огневого воздействия подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно.

На Новопавловском направления обстреляны позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник предпринял авиацию для удара в районе Владимировки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения украинских войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Новогригорьевка, Первомайское, Апрельское, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березнеговатое. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БпЛА оккупантов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки противника основные усилия сосредоточивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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