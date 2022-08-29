Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС 29.08.2022, 8:19

1,482

Уже в пути.

Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.

Об этом сообщает в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Наступил день, миссия МАГАТЭ поддержки и помощи ЗАЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе», — отметил он.

Гросси подчеркнул, что гордится возможностью возглавить экспертов, которые прибудут на ЗАЭС позже на этой неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».