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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

  • 29.08.2022, 8:19
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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Уже в пути.

Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.

Об этом сообщает в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Наступил день, миссия МАГАТЭ поддержки и помощи ЗАЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе», — отметил он.

Гросси подчеркнул, что гордится возможностью возглавить экспертов, которые прибудут на ЗАЭС позже на этой неделе.

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