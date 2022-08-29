Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
- 29.08.2022, 8:19
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Уже в пути.
Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.
Об этом сообщает в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Наступил день, миссия МАГАТЭ поддержки и помощи ЗАЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе», — отметил он.
Гросси подчеркнул, что гордится возможностью возглавить экспертов, которые прибудут на ЗАЭС позже на этой неделе.