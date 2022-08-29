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«Готовьте 500 рублей на одного ребенка»

  • 29.08.2022, 8:25
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«Готовьте 500 рублей на одного ребенка»

Как белорусы готовятся к учебному году.

«Салідарнасць» посмотрела на последние приготовления к учебному году в главных универмагах Беларуси. Итак, щедрые акции, растерянные родители и «обязательный элемент», который стал камнем преткновения.

Очереди на кассах, движение с наполненными тележками такое, что впору ставить светофоры, уставшие родители, замученные дети — знакомая картина, которую можно наблюдать в отделах детских товаров в последние дни августа.

Традиционными в эти дни на «школьных базарах» становятся и всевозможные акции. Главные универмаги страны предлагают родителям скидки, демонстрирующие поистине невиданную щедрость, — до 50%.

«Готовьте 500 рублей на одного ребенка»

Детские отделы ГУМа и ЦУМа просто пестрят красными табличками, буквально каждый производитель поспешил вписаться в общую тенденцию и предлагает сэкономить не меньше 20%.

Многие готовы уступить 30%, 45%, некоторые даже 60%.

Сами универмаги также установили графики акционных дней и недель. Скидки производителей и продавцов не суммируются, а жаль.

— Я купила всего лишь тетради для двух сыновей — старших школьников, получилось 39 рублей без скидки и 29 — со скидкой. Пока на этом вынуждена остановиться, не рассчитывала, что такая сумма уйдет только на канцелярку, — говорит женщина в ГУМе. — Когда попросила консультанта сказать примерную сумму на все, что нужно закупить для школьника, та ответила: «Готовьте 500 р. на одного ребенка».

Чтобы убедиться в подсчетах продавщицы, достаточно взглянуть на цены в отделах одежды и обуви.

— Повесь это на место, смотри, сколько они стоят! — не веря своим глазам, мама крутит в руках этикетку на брюках для девочки 12-13 лет.

Брюки стоят 100 рублей. Они немного отличаются по качеству от других, которые за 60.

Вообще расклад примерно такой: брюки на младших мальчиков стоят 35-70 р., но попадаются и по 100 р., на старших — часть от 40 до 80 р., но по 100 с плюсом тоже достаточно. Рубашки на мальчиков стоят 50-60 р., пиджаки — от 100 р. Найти костюм для младшего школьника примерно за 100 р. — удача.

Родителей старшеклассников цены огорчат еще больше. Допустим, первый приглянувшийся пиджак от «Коминтерна» — стоит 167 рублей.

Для девочек — блузки по 50-90 р., юбки — 30-90. Сарафаны на учениц младшей и средней школы можно найти за 40 рублей, на старших девочек, в основном — 100-150р.

Два наиболее бюджетных набора «сарафан+блузка» для младшей школы, подобранных самими продавцами, обойдутся в 79+41р. и 51+48р.

Цены на спортивные костюмы для всех стартуют от 110 рублей. Понятно, что в идеале любому школьнику желательно иметь хотя бы пару сменных комплектов одежды, а рубашек, гольфиков и джемперов может быть и больше.

И это только одежда. Суммированные цены, даже с учетом щедрых скидок, действительно впечатляют.

— Если взять по очень скромным подсчетам, то один комплект одежды на ребенка обошелся мне в 150-200 рублей, но это без обуви, — предупреждает мама двух младших школьников в ЦУМе. — В обувном сейчас выбор не завидный, только «то, что осталось».

Из этого я присмотрела две пары за 120 и за 150 рублей. И это только туфли, из которых мои дети 6 и 8 лет вырастут за полгода, то есть к концу года придется покупать новые.

— Российский «Котофей» — самый дорогой бренд, пара в среднем стоит около 200 р., — вводит в курс консультант в обувном отделе. — Наше «Марко» — самое дешевое, примерно по 110-120 рублей за пару. «Шаговита» (Беларусь) по ценам ближе к «Котофею». Но «Шаговита» и «Котофей» по качеству лучше «Марко».

— Обувь — это вообще катастрофа, — разводит руками женщина в ГУМе. — Мой сын сказал, что не будет носить «эти дедовские туфли», намерен ходить только в кроссовках.

Дело не в том, что он не носит туфли. Каждый год я покупала ему обувь «Экко» в Варшаве. В этом году нет возможности поехать. Там на стоке можно было купить туфли за 20-30 евро. И эти туфли мы потом еще отдаем родственникам, потому что они, даже светлые, практически не меняются в процессе носки.

А здесь самые дешевые «Марко» за 120 р., которые и с учетом скидки для меня дорогие, но, главное, что ребенок даже смотреть на них не хочет.

В обувных отделах в суматохе не все родители обращают внимание на таблички, предупреждающие о том, что заявленные скидки распространяются только на обувь с 32 размера.

Видимо, все задумано для того, чтобы случайно за счет «школьных» акций не обогатились родители дошкольников.

В результате на кассе мам учеников 6-8 лет, уже подсчитавших будущий дисконт, ожидает разочарование.

— На эти кеды скидки тоже не распространяются, они не считаются школьной обувью, — сообщает еще одну неприятность кассир женщине с китайскими кедами в звездочки.

К слову, практически все спортивные полки уставлены китайскими цветными кедами по 50-60 рублей, которые, не сложно предположить, вполне соответствуют вкусу детей и подростков. Наверное, именно поэтому они не являются школьной обувью.

«Как можно было запереть детей в жилетки!»

Почему-то еще со времен Советского союза нам всем упорно навязывают мысль о том, что школьный — это ни в коем случае не пестрый, не яркий и не радостный. Школьный, считают чиновники белорусского минобра, — это деловой и строгий, что в их понимании, похоже, является и синонимом «мрачного».

Иначе никак не объяснишь требования к «обязательным элементам» школьной формы в этом году.

Интересно, что эти требования постарались разъяснить в каждом универмаге. Но поскольку никто толком до конца их суть не понимает, то и объясняют каждый по-своему.

В одном магазине таблички с номерами школ установлены прямо на вешалках с жилетками, в другом — представлены таблицы с номерами школ, согласно выбранному цвету. В третьем — просто перечислены пожелания разных учебных заведений.

Где-то и мальчикам и девочкам нужно одеться в жилеты черного цвета, где-то — синего, где-то на выбор — бордового или синего. Кто-то великодушно разрешает купить одежду «делового стиля» на усмотрение родителей, но только производства концерна Беллегпром.

Гимназия № 36 решила выделиться и требует жилеты темно-синего цвета с белой полоской.

В целом, с вариантами не густо. Преобладает черно-синяя гамма во всем, и только блузки кое-где допускаются белые и в одном случае салатовые.

Обязательную школьную форму у нас активно обсуждают уже не первый год. Очевидно, что долгое время не знали, с какой стороны к ней подступиться.

В этом году небогатая фантазия чиновников и скудный бюджет родителей пришли к вынужденному консенсусу, который в большинстве школ ограничился обязательной жилеткой.

Этот, казалось бы, безобидный элемент одежды стал буквально камнем преткновения.

— Это же просто шуба! Ребенок в ней задохнется, — возмущается мама, натягивая на сына плотную трикотажную синюю жилетку.

— Я посмотрела, здесь 60% синтетики, она действительно не дышит. Когда тепло, в ней будет жарко, а когда будет холодно и ребенок наденет джемпер, куда эту жилетку обязательную натянуть? — тут же вторит ей еще одна женщина.

Не сдерживают эмоций и родители девочек.

— Жаль, что сарафан нельзя, потому что жилетка обязательна и ее на сарафан не наденешь. Придется юбку покупать, а мне так понравились сарафаны, — сетует бабушка.

— Как можно было запереть детей в жилетки! У нас не носятся ни брюки, ни юбки, все падает, — выходит из примерочной женщина с худощавой маленькой девочкой. — Она может носить только платья, и что мне эту обязательную жилетку в рюкзаке носить? Пойдет в платье, и пусть только попробуют что-то сказать!

Тут же продавец пытается объяснить кому-то, что подобрать одинаковые жилетки для всей школы вряд ли удастся, слишком разные все дети по комплекции, особенно девочки-подростки. Одежда одного фасона не может быть для всех удобной.

— А нам в этом году повезло, нужен просто синий сарафан, — примеряет счастливая мама дочке обновку, минуя вешалки с жилетками.

К слову, трикотажные жилетки стоят от 20 до 60 р., более презентабельные на пуговицах из полиэстера с вискозой 90-120.

Вторым обязательным элементом в одежде в этом году, судя по предпочтениям абсолютного большинства заведений, должен стать синий цвет. И этот факт тоже не оставил равнодушными ни родителей, ни даже продавцов.

— Смотрите, есть жилетки бордовые, черные, серые, в клеточку и полоску, но почему-то все школы выбрали просто синие, — удивляется консультант детского отдела и отвечает очередным покупателям: «Жилеток синих сегодня уже нет, приходите завтра».

— Ой, какое разнообразие пиджаков в клетку, когда нам нужен просто однотонный синий, — сожалеет женщина с сыном-подростком, рассматривая вешалку с пиджаками.

— Смотри, брюки все синие, со стрелками, как были в советские времена. Снова все будут на железнодорожников похожими, — показывает еще одна мама сыну те самые брюки «классического советского кроя».

— Ну да, не Zara, — морщится старшеклассница с покупками в фирменных пакетах зарубежных брендов масс-маркета, перебирая сарафаны и платья концерна Беллегпром.

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