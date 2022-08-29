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РФ выпускала из Беларуси по Украине не менее пяти ракет

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  • 29.08.2022, 8:33
РФ выпускала из Беларуси по Украине не менее пяти ракет

Удары наносились авиацией оккупантов.

28 августа из Беларуси по территории Украины было запущено не менее пяти ракет, передает «Украинская правда».

Как сообщается, запуски состоялись с 19:29 до 19:39.

В 19:14 из РФ через Мстиславль в воздушное пространство Беларуси вошли не менее 5 самолетов ВКС РФ, среди которых зафиксированы сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М. Далее маршрут российской авиации проходил через Рогачев и Октябрьский район в Гомельской области.

Первый пуск был в 19:29 над Октябрьским районом в сторону юго-запада, а затем самолет сразу развернулся в направлении Могилева. Дальше пуски ракет зафиксированы в 19:32 над Петриковским районом (тоже Гомельская область), 19:35 над Октябрьским районом, 19:38 над Петриковским районом. Также звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем.

Кроме того, поступала информация, что в период в 19:38-19:40 слышались звуки пяти взрывов или пусков ракет над Микашевичами, Лунинцем и Столином. «Белорусский Гаюн» пишет, что вероятнее всего, это были звуки от выпущенных ранее ракет, но повторный пуск ракет не исключен.

В период с 19:44 по 19:53 около 5 самолетов ВКС РФ вернулись через Мстиславль обратно в Россию.

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