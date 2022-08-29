РФ выпускала из Беларуси по Украине не менее пяти ракет

РФ выпускала из Беларуси по Украине не менее пяти ракет1
- 29.08.2022, 8:33
Удары наносились авиацией оккупантов.
28 августа из Беларуси по территории Украины было запущено не менее пяти ракет, передает «Украинская правда».
Как сообщается, запуски состоялись с 19:29 до 19:39.
В 19:14 из РФ через Мстиславль в воздушное пространство Беларуси вошли не менее 5 самолетов ВКС РФ, среди которых зафиксированы сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М. Далее маршрут российской авиации проходил через Рогачев и Октябрьский район в Гомельской области.
Первый пуск был в 19:29 над Октябрьским районом в сторону юго-запада, а затем самолет сразу развернулся в направлении Могилева. Дальше пуски ракет зафиксированы в 19:32 над Петриковским районом (тоже Гомельская область), 19:35 над Октябрьским районом, 19:38 над Петриковским районом. Также звуки запусков ракет были слышны над Туровом и Мозырем.
Кроме того, поступала информация, что в период в 19:38-19:40 слышались звуки пяти взрывов или пусков ракет над Микашевичами, Лунинцем и Столином. «Белорусский Гаюн» пишет, что вероятнее всего, это были звуки от выпущенных ранее ракет, но повторный пуск ракет не исключен.
В период с 19:44 по 19:53 около 5 самолетов ВКС РФ вернулись через Мстиславль обратно в Россию.