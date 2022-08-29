Британская разведка назвала причины отстранения Шойгу от управления войсками в Украине
- 29.08.2022, 8:39
В российской армии насмехаются над министром обороны.
В российской армии насмехаются над министром обороны Сергеем Шойгу, который не имеет военного образования и опыта. По данным СМИ, он отстранен от реального руководства войсками в Украине.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, независимые российские СМИ недавно сообщили, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время отстранен от российского руководства, а оперативные командиры непосредственно информируют президента Путина о ходе войны.
По данным разведки, российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился.
«Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в министерстве по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сводке Минобороны Британии.