закрыть
29 августа 2022, понедельник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка назвала причины отстранения Шойгу от управления войсками в Украине

  • 29.08.2022, 8:39
Британская разведка назвала причины отстранения Шойгу от управления войсками в Украине

В российской армии насмехаются над министром обороны.

В российской армии насмехаются над министром обороны Сергеем Шойгу, который не имеет военного образования и опыта. По данным СМИ, он отстранен от реального руководства войсками в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, независимые российские СМИ недавно сообщили, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, министр обороны России Сергей Шойгу в настоящее время отстранен от российского руководства, а оперативные командиры непосредственно информируют президента Путина о ходе войны.

По данным разведки, российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс России застопорился.

«Шойгу долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и в министерстве по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сводке Минобороны Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный