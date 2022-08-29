Истребители ВВС Британии впервые за 80 лет перебрасывают в гражданские аэропорты 1 29.08.2022, 8:55

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В связи с усилением напряженности в отношениях с РФ.

Истребители королевских ВВС Великобритании перебазируется в гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с усилением напряженности в отношениях с Россией.

Об этом сообщает Daily Express.

Концепция, названная Agile Combat Employment (ACE), разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже восточные фланги НАТО в Европе.

По данным высокопоставленных источников издания, полномасштабное вторжение России в Украину и опасения последующей войны с участием НАТО привели к тому, что теперь программа ACE ускорена и распространена на территорию Великобритании.

Впервые с момента объявления Британией войны Германии в 1939 году Королевские ВВС разрабатывают планы по рассредоточению истребителей в разных частях страны.

Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования выдержат прямые атаки на их базы. Истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Морае, защищают северный сектор Великобритании, а истребители Coningsby в Линкольншире — южный сектор. Однако другие боевые истребители и более крупные самолеты также будут перебазироваться во время «неизбежного кризиса».

Королевские ВВС также будут обеспечивать региональные аэропорты достаточным количеством топлива и материалов, чтобы истребители могли приземляться там и проводить быстрые «оперативные развороты», прежде чем снова взлетать.

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