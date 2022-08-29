Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных

Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных3
- 29.08.2022, 9:06
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За минувшие сутки украинцы ликвидировали 350 оккупантов.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили:
личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано;
танков - 1947 (+5);
боевых бронированных машин - 4269 (+12);
артиллерийских систем - 1060 (+10);
РСЗО - 279 (+5);
средства ПВО - 149 (+1);
самолетов - 234 (+0);
вертолетов - 203 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня - 844 (+6);
крылатые ракеты - 196 (+0);
корабли / катера - 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17);
специальной техники - 101 (+2).