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Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных

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  • 29.08.2022, 9:06
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Потери России в Украине превысили 47 тысяч военных

За минувшие сутки украинцы ликвидировали 350 оккупантов.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили:

личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано;

танков - 1947 (+5);

боевых бронированных машин - 4269 (+12);

артиллерийских систем - 1060 (+10);

РСЗО - 279 (+5);

средства ПВО - 149 (+1);

самолетов - 234 (+0);

вертолетов - 203 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 844 (+6);

крылатые ракеты - 196 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17);

специальной техники - 101 (+2).

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