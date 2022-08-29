закрыть
29 августа 2022, понедельник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ удивляют экспертов нестандартным использованием западного оружия

  • 29.08.2022, 9:14
  • 1,762
ВСУ удивляют экспертов нестандартным использованием западного оружия

Такого от украинских воинов не ожидали.

Украина добилась больших успехов в войне, применяя данные ей оружие и технику неожиданным образом, отмечают эксперты. Такого от ВСУ не ожидали. Об этом идет речь в материале The New York Times.

По словам экспертов и представителей Министерства обороны США, начиная с затопления российского флагмана «Москва» в Черном море в апреле и заканчивая нападением на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска использовали американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Например, украинские силы быстрее перемещают ракеты, загружая их на грузовики. А боевые возможности ВСУ на море были увеличены путем установки ракетных систем на быстроходных катерах.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29. такого никто никогда до этого не делал — считается, что эти ракеты несовместимы с МиГ-29 и другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины.

«Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет, здесь задействовано много авионики и других аспектов высокопроизводительных самолетов. А они это сделали», — подчеркнул бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Б. Ходжес.

К удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар» и недорогих пластиковых летающих аппаратов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов.

Американские военные чиновники озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками, у которых нет систем самообороны и которые легко обнаруживаются радаром и летают со скоростью всего около 128 км/час.

Генерал Ходжес отметил, что из-за способности украинских военных уничтожать россиян необычным способом их сравнивают с Макгайвером — героем телесериала 1980-х годов, который использовал простые импровизированные приспособления, чтобы выбраться из деликатных ситуаций.

Эксперты также отмечают, что инженерная изобретательность украинцев резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян.

Многочисленные атаки на российские военные объекты в Крыму также демонстрируют способности украинцев, отмечают журналисты. К примеру, удар по аэродрому в Саках 9 августа. Американские официальные лица говорят, что Украина нанесла этот удар без предварительного согласования с американскими и другими западными союзниками.

Кроме того, украинские спецназовцы и партизаны использовали импровизированное оружие, взрывчатку и тактику в ходе ударов.

«Действия на Крымском полуострове, вероятно, знаменуют собой новую фазу в войне, когда украинцы переходят в наступление с нерегулярной военной кампанией, направленной на вытеснение России из зоны, в безопасности которой она уверена», — сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный