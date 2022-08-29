«Потому и езжу на Geely, а не на X5» 11 29.08.2022, 9:24

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Как торговать в деревне и не прогореть.

В поездках по деревням мы видели много закрытых магазинов советского образца. Некоторые годами продаются за какие-то копейки, другие просто стоят заколоченные. Когда глядишь на эти сиротские домики, может сложиться ощущение, что торговля в деревне — дело пропащее. И оправдана она только погоней за социальными стандартами: нельзя же бросать людей без снабжения… Но находятся умельцы, которые ломают нашу стройную концепцию. Они торгуют, зарабатывают, даже бурно конкурируют между собой — там, где, казалось бы, нет ни денег, ни особых перспектив. Сейчас на конкретном примере посмотрим, как этот феномен работает, пишет «Онлайнер».

Зачем строить магазин в деревне?

Лоевский район, деревня Бывальки. Нормальная белорусская деревня: с вылизанной территорией, несметными аистами, пустыми и не пустыми домами, типовыми проблемами и достижениями. Население — хорошо если полтысячи наберется. Казалось бы, особо тут не наторгуешь. Но посреди деревни стоит вполне современный магазин. Не рудиментарный, советского формата, а построенный с нуля всего три года назад. (Причем как раз на месте опустевшего дома.)

Этот магазин в Бывальках не единственный, есть еще конкурирующая фирма. То есть, вопреки всем законам диалектики, выходит, что места и ресурсов хватает для зарабатывания богатств даже в деревне. Как это?

Объяснит нам Сергей Полевой, он хозяин этого магазина. И не только этого. И планирует открывать по району еще. Это уже практически маленькая сеть под вывеской «Апельсин».

Деньгами вперед

В большом городе и вне большого города — разные реальности. Сергей существует в своем измерении и подчиняется его законам.

— Пытаемся найти дешевле, — так определяет он важную часть своей деятельности. — Ищем акционный товар, добиваемся у поставщиков скидок. При нашей минимальной наценке так и удерживаем покупателя, для которого очень важна именно цена.

Цена важна для любого покупателя. Но для некоторых — важнее.

— У нас нет задачи сразу переписывать цены, когда какой-то товар на рынке дорожает. Например, если мы знаем, что подсолнечное масло в следующий привоз будет дороже, то стараемся взять по предоплате поддон этого масла и торговать по прежней цене.

— Так это же в минус.

— Тут важно действовать осторожно, чтобы больно не упасть. Закупать-то этот же товар придется уже по новой цене. А еще надо выдавать зарплату, платить налоги, прочее… Но зато мы знаем, что за этим конкретным продуктом покупатель придет именно к нам. Лоев — городок небольшой, все мобильные, сарафанное радио работает, люди знают, где что сколько стоит. Машины у всех есть — без пробок и светофоров проехал эти два-три километра, купил это масло и все остальное. Так удерживаем нашего покупателя.

На самом деле Сергей понимает, что каких-то особенных высоких чувств по отношению именно к его магазинам тут нет, только расчет. Если люди узнают, что условное масло дешевле у конкурента, пойдут туда. И купят там все остальное.

Но, кстати, как это — «добиваемся у поставщиков скидок»? А все остальные не добиваются? Предоплата — важный инструмент, которым при наличии сноровки могут пользоваться небольшие торговые фирмы.

— За счет предоплаты у кого-то 3% скидка получается, а у кого-то и 10%, — объясняет Сергей. — Да и вообще, мы не сидим на месте. Постоянно мониторим, обзваниваем, следим за ценами, куда-то едем, ищем варианты, лишь бы было подешевле. А если столько возьмем? А если самовывозом? А если еще как-то?..

Периодически Сергей отвлекается на звонки — как раз договаривается, куда и когда присылать бусик за товаром.

На закупы в Бывальки

Сельский формат предполагает, что в магазине должны присутствовать и еда, и «хозгруппа» — от духов до комбикорма и резиновых сапог по сезону.

Надвигается 1 сентября — это накладывает суровый отпечаток.

В городе для этого надо идти в профильный магазин или на базар, из деревни — ехать в райцентр или куда подальше. В Бывальках попроще: все есть.

— Раз вы так стремитесь к низким ценам, к вам из Гомеля на закупы еще не ездят?

— Не могу говорить за всех, но, скажем, у нас действительно дешевле, чем в среднем по Гомелю. На закупки — вроде пока не заметил, но местные бабушки говорят, что им, например, в Гомель ехать теперь не обязательно: все есть здесь, да еще и дешевле.

Кстати, Сергей утверждает, что это вовсе не бесполезное дело — интересоваться у продавца, а есть ли тот или иной товар.

— Например, спрашивают: «А у вас есть такое?» Если нет, девчата пометили. Да, мы не привезем сто процентов того, что спрашивают, но действительно реагируем, это полезно.

«Апельсин» прочувствовал на себе и волны стихийного спроса, которые прокатывались по регионам.

— Бывало, что разметали то же масло, сахар расхватывали. Некоторые обижались: «Вы спрятали на складе!» Приходилось заводить, показывать пустые поддоны. Но это быстро проходит.

Между тем на продуктовых прилавках мы рефлекторно принимаемся высматривать суррогаты. Ненастоящей «Коровки» нет, настоящая наровлянская есть. То же со «сгущенкой», растительным «пломбиром», прочими эрзац-продуктами. Каким-то чудом у маленькой фирмы, которая цепляется за каждую копейку, эта дешевая липа в ассортименте отсутствует.

Съездил «на Россию» — заработал на магазин

После всех торговых забросов, которых мы за долгие годы насмотрелись по деревням, энтузиазм Полевого вызывает, мягко говоря, удивление. (У него удивление вызывает наше удивление.) Кроме Бывалек, у Сергея еще два магазина — в соседнем агрогородке и в Лоеве. Недавно купил еще четвертый — как раз торговый заброс, надо оформлять и вводить в строй, там работы море.

А начиналось-то все, как ни странно, с поездок «на Россию». Половина района тогда так зарабатывала.

— Я школу как окончил в 17 лет, так сразу после выпускного и уехал в Питер на стройку, — рассказывает Сергей, каким замысловатым путем пришел в торговлю. — Так проработал шесть лет — копил деньги. Вот на них и был построен первый мой магазин в агрогородке Малиновка. Тогда еще райпо там было… Сами с женой стояли за прилавком, сами выкладывали товар. Печку натопим, ребенка накормим, уложим прямо там в комнатушке — и работаем. Иногда там же на диване и ночевали. Потом потихонечку стали развиваться…

Следом появился магазин в Бывальках, потом — в Лоеве. Сергей с гордостью замечает: отделкой занимался лично!

По его рассказам, все выходит гладко: власти заинтересованы, конкуренты не мешают. Вспоминает: были все же некоторые парадоксальные претензии!

— Как ни странно, когда открывались в тех же Бывальках, среди местных жителей находились те, что были недовольны: «Понастроили магазинов…» Так, наоборот, хорошо же! Это наши проблемы: мы расходы несем, рискуем, конкурируем, цену снижаем, ассортимент улучшаем. А покупателям-то одна выгода.

По словам предпринимателя, емкость рынка в деревне все же жестко ограничена, выше нее не прыгнешь. Но тем не менее, как показывает практика, этого пространства хватает для безбедной жизни больше чем одного игрока. Про барыши, впрочем, Полевой не рассказывает, ограничивается определением: ну точно не в минус.

— Не скажу, что мы сейчас прямо разбогатели. У нас никогда и не было задачи быстро заработать много денег. Конечно, мы работаем не бесплатно, хотим заработать: у меня семья и трое детей, которых надо кормить. Когда в отпуске последний раз был? В этом не ездил. В прошлом году на семь дней в Египет вырвались с семьей — телефон там из рук не выпускал. Вообще, нечасто это удается.

Да, мы живем под диктовку покупателя, наценками не злоупотребляем. Может, поэтому я и езжу на Geely, а не на X5, — улыбается Сергей. — Мой отец повторяет: «Будешь стараться для людей — будет и людям хорошо, и тебе будет хватать». Может, и наивно звучит, но так и получается.

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