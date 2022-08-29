ВСУ нанесли удары по складам и военной части россиян в Херсоне
- 29.08.2022, 9:33
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Удары наносились ночью.
В ночь на понедельник, 29 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удары по складам и военной части оккупантов во временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
«Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. "Прилеты" по складам и прямо в военную часть рашистов в Херсоне», — написал он.