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ВСУ уничтожили российский комплекс «Панцирь-С1» и станцию РЭБ

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  • 29.08.2022, 9:42
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ВСУ уничтожили российский комплекс «Панцирь-С1» и станцию РЭБ

Украинцы нанесли восемь авиаударов по позициям россиян на юге страны.

Вооруженные Силы Украины на юге страны за сутки нанесли восемь авиаударов по позициям россиян, уничтожили зенитно-ракетную систему и военную технику оккупантов. Об этом сообщило утром 29 августа оперативное командование «Юг».

В сводке говорится, что россияне дважды безуспешно пытались штурмовать в направлении Высокополье – Потемкино и отошли с потерями. Вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

Штурмовая авиация ВСУ в течение дня нанесла восемь ударов по опорным пунктам противника, скоплению вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилово.

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С», станция радиоэлектронной борьбы и шесть единиц автобронетехники», – говорится в сообщении.

Окончательные потери врага доразведываются.

В командовании отметили, что корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 «Калибров». Также на дежурстве находится большой десантный корабль.

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