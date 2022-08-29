Более сотни мигрантов пытались попасть из Беларуси в Литву и Польшу 29.08.2022, 9:52

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Границу штурмовали граждане Алжира, Египта, Конго и Йемена.

В воскресенье более сотни мигрантов пытались пробраться из Беларуси в Литву и Польшу.

Литовские пограничники сообщили о 82 попытках нарушения границы. Всего с начала года из зарегистрировано уже 5210.

Польская пограничная охрана столкнулась с 20 попытками перебраться через рубеж. Упоминаются граждане Алжира, Египта, Конго и Йемена.

На участках застав в Дубичах-Церкевных и Мельнике мигранты подходили к забору с лестницами, но их спугнули патрули польских пограничников.

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