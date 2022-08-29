Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 3 29.08.2022, 9:56

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В холодильнике они могут потерять свои свойства.

Некоторые продукты, помещенные в холодильник, теряют свои свойства и могут оказаться опасными для здоровья. Врачи перечислили такие продукты, пишет cursorinfo.co.il.

Мы привыкли, что хранение при низкой температуре помогает сохранить свежесть продуктов. Однако не все продукты это любят. Некоторые продукты, наоборот, приходят в негодность в холодильнике, теряя свои свойства

Эксперты не рекомендуют хранить в холодильнике крупы, чай, кофе и какао, сообщает newsyou.info.

Врачи предупредили: «Чай, кофе, какао, различные травы – все, что не герметично и может быстро отсыреть — нельзя хранить в холодильнике. Иначе в них формируется благоприятная среда для образования бактерий и плесени».

Такие же причины запрета хранений в холодильнике специй. Любые продукты в бумажных упаковках не пригодны для такого хранения.

Кроме того, врачи обратили внимание, что отварные макароны, рис и каши не стоит хранить в холодильнике, поскольку это не обеспечивает безопасного хранения. Они могут стать опасными для здоровья и спровоцировать пищевое отравление даже через пару дней, поскольку в продуктах развиваются болезнетворные микробы. Длительное хранение в холодильнике готовой пищи может спровоцировать желудочно-кишечные проблемы или отравления.

В холодильнике можно хранить консервы, продукты быстрого приготовления, не требующие заморозки, свежие овощи и фрукты.

А вот чипсы, снеки, сухофрукты, печенье правильно будет хранить в герметичном пакете в темном шкафу.

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