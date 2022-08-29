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Прославившийся в TikTok белорусский автолюбитель снял новое видео

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  • 29.08.2022, 10:06
  • 2,844
Прославившийся в TikTok белорусский автолюбитель снял новое видео

На этот раз про Mercedes.

Приятели Слава и Артем из поселка Тереховка Добрушского района, авторы порвавшего TikTok сюжета о продаже Audi, решили не почивать на лаврах и сняли новый ролик — на этот раз с обзором на Mercedes, который меньше чем за неделю поставил новый рекорд: 2,7 миллиона просмотров.

Ролик сняли в виде пародии на народного блогера Алексея Иванова — все в том же фирменном стиле: 11-классник Слава в блестящем костюме и черных очках деловито расписывает достоинства очередного автомобиля, на этот раз снятого с производства еще в 90-х микроавтобуса Mercedes-Benz 207d, не купить который будет «фатальной ошибкой», пишет «Зеркало».

@_iptemqq_ Пародия на видео @Алексей Иванов #aleksey_mercedes ♬ White Noise - Eric Lam

Особенно парень нахваливает «кузов для перевозки бабушкиной картошки», «руль с автобуса» и «систему безопасности» в виде наклейки с православными иконами на панели. Правда, добавляет, что «мотора здесь нет».

Ролик собрал под 1200 комментариев, в которых пользователи пишут, что «уже купили машину и им нравится», и просят авторов «одолжить костюмчик — сбегать к соседке».

К слову, легковыми машинами интересы парней не исчерпываются: они уже сняли обзоры на вилочный погрузчик, велокар из разномастных запчастей и даже трактор.

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