Украинские десантники захватили «парадный» танк оккупантов 2 29.08.2022, 10:09

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Видеофакт.

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили танк врага Т-80.

Об этом сообщил пресс-офицер 95-й ОДШБр Юрий Кочевенко.

«Сразу бросилось в глаза, что у танка окрашены в белый цвет катки и некоторые элементы брони. А потом выяснилось, что и пробег почти нулевой, хотя сама машина не новая. Итак, это какой-то показательно парадный экземпляр», - написал Юрий Кочевенко.

Отмечается, что теперь захваченный танк будет бить российских оккупантов. А если и будет участвовать в параде, то только в Параде Победы Украины.

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