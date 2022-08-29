Украинские десантники захватили «парадный» танк оккупантов

Украинские десантники захватили «парадный» танк оккупантов2
- 29.08.2022, 10:09
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Видеофакт.
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили танк врага Т-80.
Об этом сообщил пресс-офицер 95-й ОДШБр Юрий Кочевенко.
«Сразу бросилось в глаза, что у танка окрашены в белый цвет катки и некоторые элементы брони. А потом выяснилось, что и пробег почти нулевой, хотя сама машина не новая. Итак, это какой-то показательно парадный экземпляр», - написал Юрий Кочевенко.
Отмечается, что теперь захваченный танк будет бить российских оккупантов. А если и будет участвовать в параде, то только в Параде Победы Украины.