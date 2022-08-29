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Долгострои Минска: чья это бесхозяйственность и что с ними делать?

  • 29.08.2022, 10:30
Долгострои Минска: чья это бесхозяйственность и что с ними делать?
Фото: Белсат

Это реальная городская проблема.

Власти решили взяться за долгострои Минска. «Белсат» пообщался с урбанисткой из Минска о том, чья же это на самом деле бесхозяйственность, как долгострои влияют на городскую среду и что с ними делать.

Недостроенные отели и попытки их реанимировать

Долгостроев в Минске действительно хватает. Наиболее известные из них – гостиничные комплексы, как, например, так называемый «Не-Кемпински» в Парке Горького.

Указ о строительстве комплекса был подписан еще в 2010 году. Открыть пятизвездочный отель сети Kempinski планировалось к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Но гостиницу так и не построили, а потом продали его российскому «Сбербанку», погасившему долги в размере $ 50 млн. «Сбербанк» обещал достроить комплекс до конца 2021 года, а в начале 2022 года туда должен был переехать офис белорусского «Сбер Банка» (бывший «БПС-Сбербанк»). Банк действительно понемногу начал переезжать, сейчас в «Не-Кемпински» по адресу проспект Независимости, 32а-1 находится Центральный аппарат ОАО «Сбербанк». Весной этого года председатель Мингорисполкома Дмитрий Микуленок анонсировал, что комплекс достроят до конца 2022 года.

Гостиничный комплекс «Кемпински». Фото: Белсат

Еще один отель-долгострой в Минске – Novotel на Маяковского. Памятную капсулу на месте строительства заложили еще в 2013 году. Работы начинала фирма «Лада ОМС-Инжиниринг», однако из-за отсутствия финансирования проект не был реализован. В августе 2020 года новый договор был подписан с «ЦПМ – Центр профессиональной медицины»,  который пообещал в сентябре 2024 года завершить строительство гостиницы с медицинским центром.

К чемпионату по хоккею 2014 года планировали построить еще один отель – сети Hyatt.

Появится он должен был на Комсомольском озере. Строительство началось в 2010 году, однако вскоре компания-заказчик обанкротилась. В 2016 году здание выставили на торги, однако так и не продали. В августе 2022 года стало известно, что из недостроенной гостиницы планируют сделать жилой комплекс.

Торговые центры и многофункциональные комплексы, оставшиеся лишь проектами

Один из самых старых долгостроев белорусской столицы – многофункциональный комплекс «Магнит Минска». Его строительство затеяла в 2006 году иранская компания «Кейсон» на пустыре за станцией метро «Восток». Началось строительство в 2009 году, закончить его обещали к 2013-му. В 2014 году сроки сдачи продлили до 2016 года, а потом Лукашенко назначил новый срок – до 2018 года. В результате комплекс до сих пор не введен в эксплуатацию.

Еще один долгострой – «Газпром-центр». Ради него в 2014 году снесли автовокзал «Московский». Строительство многофункционального центра «Газпром» начал в 2016 году, тогда же, в августе, оно было остановлено. В апреле 2020 года работы на строительной площадке активизировались, но в 2021 году вновь были прекращены якобы вследствие недопонимания между заказчиком и генеральным подрядчиком.

Стройка «Газпром-центра» на месте Московского автовокзала. Фото: Белсат

Во второй половине 2000-х годов недалеко от станции метро «Пушкинская» начали строить торговый центр «Гулливер». Он должен был стать крупнейшим торгово-развлекательным центром в Минске. Однако в 2015 году работы прекратились. А в начале текущего года первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок заявил, что «Гулливер» все же достроят – в 2026 году.

Долгострои разрывают организм города

Почему эти проекты стали долгостроями? Что с ними делать – сносить или перестраивать? Насколько они вписываются в городской ландшафт? Журналисты задали эти вопросы урбанистке Ольге из Минска (имя изменено по желанию эксперта).

– Ольга, по какой причине стройки становятся долгостроями?

– Сначала нужно разобраться, что такое долгострой. Это не только архитектурное сооружение, какое-то здание, мост, дорога, на котором давно не ведутся строительные работы. Это также сооружение, существующее лишь на стадии проекта, но и в таком виде уже влияющее на городскую среду.

Причинами появления долгостроев могут быть финансовые условия, отягощения, которые государство налагает на определенную территорию, ошибки на уровне проектирования и строительства, а также непредсказуемые внешние условия.

Если в государстве нет финансовой стабильности, это очень влияет на количество и качество строительства. Могут иметь значение внешнеполитические проблемы, как это было с автовокзалом «Московский», на месте которого «Газпром» строил свои башни, а потом строительство было заморожено.

Строительство гостиничного комплекса на месте бывшего павильона «БелЭкспо». Фото: Белсат

– Как долгострои влияют на город?

– Город – это живой организм, функционирующий как цельная среда, а все недостроенное, а также некие режимные объекты, трассы разрывают город на части и тем самым делают его неудобным для жителей. В таком случае люди не могут пользоваться определенной территорией, с ней взаимодействовать. И это реальная городская проблема.

«Системная проблема, запускаемая на уровне государства»

– Лукашенко назвал долгострои «памятниками бесхозяйственности». Чья на самом деле это бесхозяйственность?

– Это системная проблема, запускаемая на уровне государства, которое строит такое отношение с застройщиками – на недоверии: государства к застройщикам, застройщикам к государству. Государство стремится заработать на застройщиках. Застройщики, в свою очередь, – на горожанах. Это сказывается на качестве проектов. Чтобы разорвать этот круг, нужно начинать с государственной политики – с инвестиций в жилищную, публичную застройку. Застройщики должны иметь гарантии, что у них не заберут территорию и что им не нужно заводить знакомства в определенных кругах, чтобы не иметь проблем. Также не стоит отдавать значительные части городской территории одному застройщику.

– Зачем Минску такие грандиозные проекты, как тот же «Не-Кемпенский», ТЦ «Гулливер»?

– Я не считаю, что это какие-то грандиозные проекты. И если бы они были построены в других местах при других обстоятельствах, то были бы обычными проектами, и мы бы не говорили о них как о грандиозных. Однако в тех местах, где они есть, они привлекают внимание, да.

По моему мнению, городу такие постройки не нужны. В Минске есть очень много интересного, за что нам нужно держаться – те же исторические вещи, которые мы не уважаем, но нам с ними нужно прежде всего работать, вместо того, чтобы строить все новые и новые здания, которые не реализуют потенциала города, а наоборот, разрушают городскую среду. Наверное, такие объекты закрывают «комплексы»  властей или архитекторов, но никакой пользы для города не несут.

– При каких условиях могут быть достроены эти высотки и нужно ли их достраивать?

– Зависит от здания. Некоторые можно достроить и переэксплуатировать, в другие нужно вкладывать много денег. И это единственное условие, при котором они могут быть достроены – если найдется человек или компания, которые будут финансировать.

С жилищными долгостроями более сложная история. Если люди вложились в проект, а застройщик прогорел, должна быть помощь со стороны государства, чтобы эти люди не теряли своих денег и имущества.

Строительство жилых домов возле рынка в Ждановичах. Фото: Белсат

Если же принимать решение о сносе, то стоит задумываться о последствиях, помнить, что мы получим много строительного мусора, проблему сетей, которые уже подведены к зданию. У нас уже есть это здание, от чего нам и нужно отталкиваться. И я бы думала, как его можно вписать, развить в этой части города.

«Директивными методами проблемы долгостроев не преодолеть»

– Насколько проекты, ставшие долгостроями, вписываются в городской ландшафт Минска?

– То, что происходит на проспекте Победителей за стелой, с точки зрения градостроительства, учитывая недостройки, вообще непонятно, поэтому мне трудно комментировать. «Не-Кемпинский» точно не соответствует тому, как должен был выглядеть проспект Независимости. Он совершенно не вписывается туда, разрушая ансамбль, спланированный от площади Независимости до площади Якуба Коласа. Но у нас вообще довольно большие проблемы с градостроительной политикой и с визуальным вкусом в городе, поэтому говорить, что какие-то здания не вписываются в изначально нескомпонованную среду, тоже достаточно трудно.

– Реально ли преодолеть проблему долгостроев директивными методами?

– Они не помогут. Никакая директивная политика не преодолеет проблемы в градостроительстве. А жесткие решения, «кардинальные меры» напугают тех, кто мог бы сделать что-то хорошее для города.

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