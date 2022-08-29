Пародисты потроллили оккупанта и его жену, покидавшую Крым
- 29.08.2022, 10:44
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Видеофакт.
Украинские актеры, звезды Квартала 95 Юрий Великий и Анастасия Оруджова выпустили новое пародийное видео о российском военном и его жене, уезжавшую с Крыма. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.
«Новый перехват СБУ, о том, как Настя по телефону жалуется Ване, что очень хочет, но не может уехать из Крыма. Что ей посоветует Ваня, и вообще посоветует ли...?!», - подписал он видео.
Так, Жена в роли Оруджевой жалуется своему мужу, который находиться на войне в Украине, что она в Крыму и ей страшно.
В свою очередь российский захватчик утверждает, что это не они, ведь армия РФ стреляет только по мирным.