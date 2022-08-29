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WSJ назвал главную цель Путина

  • 29.08.2022, 10:48
WSJ назвал главную цель Путина

Россия готовит новое наступление.

В Украину планируют перебросить новое крупное соединение сухопутных войск. Его задачей будет поддержать новое наступление РФ на востоке Украины.

В Кремле намерены снова усилить застопорившееся наступление на Украину в преддверии вероятных псевдореферендумов по незаконному включению территорий в состав РФ. Ряд добровольческих батальонов, сформированных в последние недели по всей России, готовится к переброске в Украину.

Как пишет «Главред» со ссылкой на The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на захвате Донбасса.

Перебросить в Украину планируют в том числе и новое крупное соединение сухопутных войск под названием 3-й армейский корпус. Его задачей будет поддержать новое наступление РФ на востоке Украины и усилить войска для сдерживания украинского контрнаступления на юге. Однако в Институте войны уже заявили, что это вряд ли изменит ситуацию на фронте.

«Теперь Путину нужно ввести новые войска только для того, чтобы воевать. На стратегическом уровне, я думаю, что он потерпел неудачу в этой войне. Он по-прежнему хочет сосредоточиться на захвате Донбасса. Это его новая цель, и для этого ему нужны новые солдаты», – сказал отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО.

Издание отмечает, что, пока силы РФ на востоке готовятся к усилению наступления, Украина продолжает наносить удары по военной инфраструктуре в районах, оккупированных российскими войсками.

Автор статьи отмечает, что война на востоке Украины зашла в тупик, российские войска истощены упорными наступлениями и украинским сопротивлением. Украинцы стремятся заблокировать русских на востоке и искать прорыв на юге. Кроме того, нарастает напряженность вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

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