Дочь Николая Автуховича собирает деньги на адвоката для отца 29.08.2022, 10:47

Николай Автухович

Патриот Беларуси нуждается в нашей помощи.

Дочь Николая Автуховича объявила срочный сбор на адвокатов для отца, заслуженного афганца и непоколебимого борца с режимом.

«Сложилась такая ситуация, что стал реальным риск остаться без юридической защиты на этом так называемом суде. Ранее с помощью друзей и благодаря участию неравнодушных людей удавалось находить средства для оплаты услуг адвокатов, сейчас возможности такой помощи исчерпаны, средства с первого сбора также закончились. Судебные заседания проводятся с мая практически каждый день, поэтому суммы выходят огромные. После 21-дневной голодовки здоровье отца сильно подкосилось, на заседаниях он даже отвечать слабо может, не говоря уже о защите самого себя на суде. Адвокаты — это фактически единственный на сегодня способ коммуникации с Николаем и оказания ему юридической помощи. Для Николая наняты два адвоката, которые «страхуют» друг друга, но ежедневно в суде работает только один из них. Тем не менее, за месяц набирается в среднем 20 рабочих дней адвоката.

Николай Автухович — человек, чей путь борьбы заслуживает восхищения. Несколько раз судим за своё стремление добиться справедливости и восстановления законности. Он, успешный бизнесмен, которого уважал каждый житель его родного города Волковыска, начал свою борьбу против коррумпированных чиновников еще в 2005 году. После попытки участия в местных выборах депутатов, которые были сфальсифицированы, он был брошен в тюрьму на 3.5 года, а его бизнес разрушен. Вскоре после выхода из тюрьмы был опять задержан с обвинением в терроризме, но, за неимением свидетелей и доказательств, статья была изменена на незаконное хранение оружия (было найдено 5 патронов к охотничьему ружью), и он снова был брошен за решетку на 5 лет и 2 месяца. Николай никогда не писал прошение о помиловании, полностью отсидел свои сроки, многократно устраивал голодовки в знак протеста против нечеловеческого обращения и превышения должностных полномочий тюремщиками. Теперь его снова обвиняют в терроризме и содержат в ужасных условиях. Но, как свойственно этому Человеку, даже сейчас, при всём давлении, он отстаивает свои базовые права заключенного. По непонятным для нас причинам он до сих пор не признан политическим заключённым, хотя имел статус «политического» при первом заключении и статус узника совести при втором. Мы просим поддержать его как финансово, так и гласностью, потому что этому несокрушимому человеку — моему отцу — грозит высшая мера наказания», – пишет дочь Николая Автуховича.

Помочь патриоту Беларуси можно по ссылке.

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