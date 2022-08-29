В Беларуси — новый исторический минимум по занятым в экономике
- 29.08.2022, 10:50
С начала года страна потеряла почти 50 тысяч работников.
В Беларуси продолжает сокращаться число занятых в экономике. В июле их насчитывалось 4 млн 197,2 тыс. человек, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Белстат. Это на 9,8 тыс. меньше, чем месяцем ранее.
Напомним, за июнь Беларусь лишилась 5,8 тыс. работников. Если сравнивать июльские данные с январем этого года, то странам потеряла 47,4 тыс. работников.
Для сравнения: в январе занятых в экономике насчитывалось 4 млн 244,6 тыс. человек, то есть на 37,6 тыс. больше, чем в июне.
Нынешний показатель по количеству занятого населения в экономике — новый исторический минимум.
Сокращение занятости продолжается с марта, до этого в феврале был небольшой прирост. Но в целом негативная тенденция продолжается не первый год.
Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, не исключено, что свою лепту продолжает вносить миграция населения.
Напомним, в начале 2022 года закончилась реформа по поэтапному повышению пенсионного возраста, которая сдерживала процесс сокращения количества работников в Беларуси.