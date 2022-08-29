В РФ заявили о еще одном подозреваемом в причастности к убийству Дугиной 29.08.2022, 11:00

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Он якобы помогал собрать бомбу.

Российская Федеральная служба безопасности заявила о еще одном подозреваемом в убийстве дочери главного идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи. Им оказался якобы 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко, помогавший «подозреваемой» Наталье Вовк собрать бомбу в гараже.

Об этом сообщил obozrevatel.com со ссылкой на российский телеканал «Дождь». Спецслужбы якобы установили, что мужчина прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул страну за день до взрыва автомобиля Дугиной. Пропагандисты даже показали соответствующее видео.

В ФСБ заявили, что, кроме помощи с изготовлением взрывчатки, Цыганенко «обеспечил Наталию Вовк поддельными документами на имя реальной гражданки Казахстана Юлии Зайко».

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