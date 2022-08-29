закрыть
29 августа 2022, понедельник, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва достроила забор на границе с Беларусью

8
  • 29.08.2022, 11:09
  • 3,100
Литва достроила забор на границе с Беларусью

Его протяженность более 500 километров.

В конце прошлой недели Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство BNS.

Забор и колючая проволока установлены на участках протяженностью около 502 километров. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

Решение построить забор на литовско-белорусской границе было принято после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которые незаконно проникали в Литву через Беларусь. Власти страны обвинили в организации миграционного кризиса режим Лукашенко.

По данным литовских пограничников, в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.

В июне 2022 года строительство забора на границе с Беларусью закончили в Польше. Сейчас барьер оснащают средствами наблюдения и сигнализации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза