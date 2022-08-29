Литва достроила забор на границе с Беларусью

Литва достроила забор на границе с Беларусью8
- 29.08.2022, 11:09
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Его протяженность более 500 километров.
В конце прошлой недели Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство BNS.
Забор и колючая проволока установлены на участках протяженностью около 502 километров. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.
Решение построить забор на литовско-белорусской границе было принято после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Ближнего Востока, которые незаконно проникали в Литву через Беларусь. Власти страны обвинили в организации миграционного кризиса режим Лукашенко.
По данным литовских пограничников, в прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.
В июне 2022 года строительство забора на границе с Беларусью закончили в Польше. Сейчас барьер оснащают средствами наблюдения и сигнализации.