Руководителя крупнейшей птицефабрики «Дружба» в Барановичах задержали за взятку 11 29.08.2022, 11:18

4,796

Он возглавлял предприятие почти 20 лет.

Один из руководителей крупнейшей в Брестской области птицефабрики «Дружба» задержан за взятку в 6500 долларов. Об этом сообщили в эфире гостелеканала СТВ.

Птицефабрика «Дружба» по площади равна четырем Барановичам. Более 20,5 тысячи гектаров сельхозугодий, численность птицы — более 4,5 миллиона голов.

— И вроде бы честный и проверенный игрок на рынке, который выполняет свои обязательства как перед государством, так и частными партнерами. Но вначале августа этого года один из руководителей предприятия становится фигурантом уголовного дела. Как уже установит следствие, за лоббирование интересов частной компании при заключении договоров он получил взятку в размере 6500 долларов, — сообщило СТВ.

Сейчас проверяется причастность задержанного к совершению других коррупционных махинаций. Санкцией заместителя генерального прокурора он помещен под стражу. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам предварительного расследования.

Фамилия задержанного руководителя в сюжете не называется. Однако ранее стало известно об увольнении с должности директора птицефабрики Василия Маркевича. Он возглавлял предприятие почти 20 лет. Кроме того Маркевич избирался в Совет Республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».