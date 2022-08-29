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Минобороны Украины показало «призрака», который поджигает российские военные базы

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  • 29.08.2022, 11:16
  • 9,562
Минобороны Украины показало «призрака», который поджигает российские военные базы

Фотофакт.

Министерство обороны Украины в своем Twitter рассказало о новом персонаже украинской мифологии — Бавовнятко (Хлопочек — в переводе с украинского. — Прим. ред).

— Пушистый и беспокойный. Ночью Бавовнятко незаметно приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем, — рассказали в Минобороны.

Украинские СМИ пишут, что Бавовнятко нарисовала Светлана Олсевська.

Напомним, в России в официальных СМИ с недавнего времени вместо слова «взрыв» стали использовать слово «хлопОк», отсюда «хлОпок» или «бавовна» — по-украински. Так появился популярный в Украине мем про бавовну. Когда на захваченных российскими войсками территориях начинают взрываться склады с боеприпасами или ЧП с пожарами и взрывами происходит в самой РФ, украинские соцсети шутят: «У Росії сталася ще одна «бавовна».

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