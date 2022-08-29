Андрей Пионтковский: Украинская армия – гарант ослабления России 2 29.08.2022, 11:21

2,868

Андрей Пионтковский

ВСУ защищают Европу от вторжения с Востока.

Европа уже 70 лет говорит о создании европейской армии, но она уже существует. Именно украинская армия и является европейской, но ее необходимо вооружать.

Как пишет «УНИАН», об этом рассказал российский публицист и политический деятель Андрей Пионтковский.

«Единственная европейская армия, которая есть на сегодняшний день, - армия Украины. Все, что Европа может сделать – вооружить армию, которая прекрасно справляется со своей исторической задачей – защитой Европы от вторжения с Востока», - отметил публицист.

При этом он указал, что мощная украинская армия в качестве члена НАТО станет гарантом ослабления России.

«В этом случае никакой другой армии Европе не понадобиться, да и создать другую он не смогут. Некоторые западне политики пытаются сократить поток военной помощи в Украину, мотивируя это тем, что потом нечем будет защищаться. Они должны понять, что украинцы их сейчас и защищают, и останавливают российскую армию», - подытожил Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».