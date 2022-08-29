Ученые нашли способ вырастить клетки печени в теле пациента 3 29.08.2022, 11:36

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Исследование открывает возможность выращивания любого внутреннего органа человека.

Как сообщают РосСМИ, компания LyGenesis представила методику по выращиванию клеток печени внутри самого заболевшего человека. Данная разработка частично позволит решить проблему с нехваткой донорских органов.

Эксперимент прошел проверку на мышах, которым ввели клетки печени в лимфатические узлы. И хотя из них выжил небольшой процент, при вскрытии в лимфатических узлах грызунов была найдена маленькая сформированная печень.

Для проведения эксперимента вызвался доброволец, человек больной раком, проживающий в Бостоне, которому пересадка органа уже не поможет.

Один из основателей LyGenesis Майкл Хаффорд подчеркивает, что данное направление очень перспективно, оно позволит из одного донорского органа создать лекарство для семидесяти пяти человек, которое будет помогать регенерировать печень больного. Если тестирование пройдет удачно, то в дальнейшем появится возможность выращивания таким образом любого внутреннего органа человека.

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