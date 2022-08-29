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В Украине ликвидировали «вагнеровца», готовившего подростков к войне

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  • 29.08.2022, 11:45
  • 3,896
В Украине ликвидировали «вагнеровца», готовившего подростков к войне
фото из соцсетей

Он был воспитателем милитаризованного детского отряда в Воронеже.

Евгений Свиридов – оккупант, участвовавший в войне против Украины, был ликвидирован украинскими защитниками. Он воевал в составе ЧВК «Вагнера».

Как пишет obozrevatel.com , о гибели захватчика 29 августа рассказал волонтер и блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в своем Facebook. По его словам, Свиридов был воспитателем милитаризованного детского отряда в Воронеже.

«Несколько дней назад Вооруженные силы Украины ликвидировали знатного воспитателя воронежского «путлерюгенд» Евгения Свиридова, который воевал в составе ЧВК «Вагнера»», – написал волонтер.

Он также показал фото ликвидированного «вагенровца».

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