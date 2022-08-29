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Латвия хочет расторгнуть договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

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  • 29.08.2022, 11:57
  • 1,610
Латвия хочет расторгнуть договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Соглашение действовало с 1998 года.

Латвия планирует расторгнуть договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью, учитывая поддержку режима Лукашенко российской агрессии против Украины. Соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания кабинета министров 30 августа, пишет Leta.

Соглашение подписано и вступило в силу в 1998 году. В документе определены административно-территориальные единицы Латвии, на которые распространяется действие Соглашения. Его целью является содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти двух стран.

Кстати, количество попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси в Латвию достигло почти таких же показателей, как в августе 2021 года — одном из первых месяцев миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС. В связи с этим в начале августа правительство Латвии решило продлить режим чрезвычайной ситуации на границе, предполагая, что гибридное давление с помощью мигрантов продолжится, в том числе и для отвлечения внимания общественности от войны РФ против Украины.

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