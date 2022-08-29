Почему Путин потеряет власть Сергей Постоловский

29.08.2022, 12:25

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С каждым месяцем проблемы Москвы только множатся.

Потеря власти диктатора не вызывает сомнения. Это факт, а отнюдь не желание или домыслы. И данный факт имеет ряд объективных причин

Главным фактором потери власти Путиным является война, которую он развязал против Украины. По прошествии шести месяцев активных боевых действий и массированных ракетных ударов по нашей территории можно говорить, что Россия не достигла ни одной стратегической цели в Украине. Наоборот, можно констатировать, что с каждым месяцем проблемы Москвы только множатся.

Июль-август не принес России ни одной значимой победы на Востоке и Юге нашей страны. Международная изоляция только усиливается, о чем свидетельствует большая вероятность готовности ЕС отказаться от упрощенной системы выдачи виз россиянам уже в ближайшее время. Отметим и падение экспорта оружия из России. Если до 2016 года Россия покрывала 23% мирового рынка вооружений, то в 2021 — 19%. С учетом войны в Украине и действия санкций, в 2022—2023 году этот показатель только снизится, особенно в регионе Юго-Восточной Азии. Будут накапливаться и внутренние проблемы, в первую очередь связанные с войной. Речь идет об экономике, социальной защите и, конечно же, росте количества убитых, раненных и без вести пропавших российских солдат в Украине.

Важным моментом потери власти Путиным является неспособность его политического режима обеспечить безопасность жителям приграничных с Украиной областей, а также Крыма. Можно говорить, что там будут продолжаться «хлопки», паника и апатия будут расти, и рано или поздно россияне начнут говорить вслух о том, что власть ничего не делает, дабы защитить их от войны.

Дело в том, что война выглядит весьма «патриотично и красиво» с экранов телевизоров и новостных лет кремлевской пропаганды. Но как только она приходит в твой город, на твою улицу, в соседний или твой дом, война уже выглядит совсем по-другому, потому что несет непосредственную опасность тебе и твоим близким. И это никому не нравится. Даже самым большим «ура-патриотам» России.

Путин понимает, что так называемая «спецоперация» затянулась. Именно поэтому он ищет возможность переговоров с целью заморозить конфликт, чтобы восстановить силы и ресурсы, и продолжить войну весной-летом 2023 года. Ему нужна победа, не важно какая именно, но победа. Устами Дмитрия Медведева он пугает Европу холодной зимой и газом по 5 тыс. евро. С целью добиться переговоров Россия открыто идет на ядерный шантаж, используя в своих целях Запорожскую АЭС.

Если сегодня пойти на уступки Путину, завтра это выльется дорогой ценой не только для Украины, но и для всего коллективного Запада. Путина нужно добивать и делать это усилением санкций и увеличением поставок оружия и финансовой помощи Украине. Это эффективный рецепт, способный навсегда угомонить неизлечимо больного пациента.

Для Путина и его режима очень важным видится 2023 год. 17 марта 2024 года должны состоятся очередные выборы президента России и весной 2023 уже нудно думать об избирательной кампании. Именно в данном контексте нужно рассматривать вероятность потери власти кремлевским диктатором. Для этого необходимы следующие условия.

Первое — никакой победы Путина в Украине. Идти на выборы без победы, а только с горой трупов и экономических проблем — вариант не для победителя. А поэтому Путин будет вынужден искать себе замену. Кого именно он может выбрать, мы не знаем, но новый человек во главе РФ — это, все же, новый человек, а не старый диктатор.

Второе — Запад должен принять окончательное решение, что делать с Путиным. США и Европа не понимают до конца, хотят ли они смены власти в России, потому что боятся неизвестности больше, нежели привычного для них диктатора. Поэтому Запад должен дать себе ответ на вопрос, какой должна стать Россия без Путина и готов ли он — Запад, вести диалог с тем, кто может заменить Путина. И если он готов вести такой диалог, то должен озаботиться поиском условного «нового Хрущева» — человека, способного развенчать культ личности Путина и признать коллективную ответственность россиян за войну и преступления в Украине.

Третий момент — масштабный рост недовольства внутри России. Чем больше Путин будет вязнуть в Украине, тем сильнее будут звучать голоса русских радикалов, шовинистов, монархистов, ура-патриотов, либералов, люмпена, который будет терять рабочие места. Непонимание целей и хода войны будут пугать россиян. И чем больше таких непониманий, тем меньше шансов у Путина остаться при власти.

С другой стороны, мы можем говорить, что кремлевский диктатор захочет использовать войну в Украине как фактор сплочения нации. Мол, Россия воюет против НАТО и США, а Запад хочет уничтожить РФ, и только Путин способен сохранить и уберечь Россию от распада. Поверят ли россияне такому меседжу? Кто-то поверит, но число таких «верующих» будет неукоснительно падать с каждым новым месяцем войны.

Также нельзя исключать, что Путин официально объявит войну Украине и введет военное положение в России, таким образом отодвигая дату президентских выборов. И если кому-то кажется, что данный вероятный ход продлит его власть, это отнюдь не так. Такой шаг Путина только ускорит крах его собственного политического режима, ибо он наглядно продемонстрирует провал так называемой «спецоперации», и тогда станет вопрос: зачем было начинать операцию, которую не можешь довести до конца? А если не можешь довести до конца, значит ты уже стар и тебе время уходить на покой.

Сегодня многие говорят о потенциальных приемниках Путина. Звучат версии о том, что тот же Дмитрий Патрушев или Денис Мантуров могут быть еже более жесткими правителями, нежели сам Путин. Но мы не учитываем того фактора, что свое истинное лицо эти люди откроют только тогда, когда поймут, что Владимир Путин потерял все рычаги влияния, всю власть, которую десятилетиями концентрировал в своих руках. И существует большая вероятность, что это истинное лицо новой политической элиты России будет более прагматичным и направленным на Запад, нежели в бредни об Александре Невском, НАТО у ворот России и опасности бандеровцев. Глобальный мир живет торговлей, собственно тем, чего лишил Путин современную Россию. И именно торговля, а не прошлое, могут определять основные решение последователей Путина.

Потеря власти диктатора не вызывает сомнения.

Значение сегодня имеют только два момента.

Первый — кто придет ему на смену.

Второй — какая дальнейшая судьба ждет кремлевского диктатора.

Сергей Постоловский, НВ

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