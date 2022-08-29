Германия и Дания нашли альтернативу газу из России 29.08.2022, 12:36

1,300

Страны договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб.

Германия и Дания договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический хаб «Энергетический остров Борнхольм». Он будет генерировать энергию, которая поможет странам уменьшить зависимость от российского газа.

Об этом пишет Bloomberg.

«Энергетический остров» в Балтийском море будет связывать несколько ветряных парков и распределять выработанную ими энергию между двумя странами.

Проект будет генерировать более 3 ГВт, которые будут обеспечивать около 4,1 млн домохозяйств. Ожидается, что «Энергетический остров» начнет работать уже в 2030 году.

«Впервые в Европе две страны сотрудничают в таком проекте», - заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

Согласно данным правительства Дании, проект требует инвестиций в размере 3 млрд евро на инфраструктуру и 6 млрд евро на строительство морского ветропарка. Немецкий сетевой провайдер 50Hartz и его датский аналог Energinet будут делить расходы на ветроэнергетический хаб, а также прибыль от него.

После запуска проекта, другие страны Балтии, а также Польша смогут присоединиться к нему. В то же время Германия и Дания договорились между собой, что любой новый партнер проекта будет требовать одобрения обеих сторон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».