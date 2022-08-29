«Экономика не в состоянии обеспечить достаточный заработок» 2 29.08.2022, 12:39

Эксперты рассказали, почему у многих белорусов сбережений хватает только на месяц.

Рост цен и снижение реальных зарплат приводят не только к снижению покупательной способности населения, но часто к потере возможности защитить себя в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации. При этом почти половина белорусов имеют сбережения не больше, чем на один месяц. Об этом пишет телеграм-канал «Нашы грошы» со ссылкой на соцопрос компании SATIO, которая занимается маркетинговыми исследованиями.

Эксперты проекта «Нашы грошы» ссылаются на опрос SATIO, который показал, что почти у половины белорусов имеющихся сбережений хватит не более чем на месяц. На срок больше чем на полгода сбережения есть только у одного из десяти.

Аналитики поясняют такие результаты опросы особенностями белорусского рынка труда: значительное число людей имеет крайне низкие заработки. Не имея накоплений, они опасаются потерять даже минимальный источник дохода, пишет телеграм-канал «Нашы грошы». Одновременно это демонстрирует ключевую проблему экономики — ее низкую эффективность, из-за чего она не в состоянии обеспечить достаточный заработок людям.

Эксперты проекта «Нашы грошы» указывают на особенность результатов подобных опросов о сбережениях — люди понимают их по личным ощущениям. А мера достаточности средств у каждого своя. При этом есть различные метрики о сумме необходимых сбережений. Одним из самых популярных является мнение о том, что достаточными считаются сбережения в размере шести заработных плат. Что это значит для наших условиях? Средняя зарплата в июне составила 1 626,5 рублей. Если из этой суммы вычесть подоходный налог и взносы на социальное страхование, то получится порядка 1,4 тысячи рублей. Таким образом, общий объем «подушки безопасности» должен составить около 8,4 тысячи рублей.

Другим ориентиром может служить трехмесячный доход всей семьи. Но в любом случае все индивидуально: слишком разные потребительские привычки, составы семей и доходы.

Проблема отсутствия или низкого уровня сбережений не является сугубо белорусской, отмечают аналитики. Так, в России по опросам две трети семей, или 65%, не имеют никаких сбережений, в Польше об отсутствии сбережений заявляет четверть опрошенных. В среднем по ЕС процент населения без сбережений оценивается на уровне 29%. Но если в большинстве европейских стран потерю работы можно ощутимо смягчить пособием по безработице, то в Беларуси этот вариант вряд ли является поддержкой. Ведь средний размер такого пособия в Минской области в июле 2022 года составил всего 29,8 рубля, подчеркивают аналитики проекта «Нашы грошы».

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