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ВСУ уничтожили почти все мосты в Херсонской области, «отрезав» россиян от Крыма

  • 29.08.2022, 12:44
  • 1,006
ВСУ уничтожили почти все мосты в Херсонской области, «отрезав» россиян от Крыма

Карта.

В Херсонской области украинские военные уничтожили практически все большие мосты, оставив только пешеходные переходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативная группировка войск (ОГВ) «Каховка».

«Ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы», — говорится в сообщении.

По данным военных, российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории захваченного Крыма.

«Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории», — добавили в ОУВ «Каховка».

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