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«Это хороший фундамент для активного образа жизни в будущем»

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  • 29.08.2022, 12:55
  • 1,536
«Это хороший фундамент для активного образа жизни в будущем»
иллюстрационное фото

Белорусы рассказали, какие занятия предпочитали посещать в детстве и пригодились ли им полученные навыки.

Сентябрь – это традиционно время, когда детвора записывается в различные кружки, секции, студии и объединения по интересам. Вот только их так много и все такие разные, что с выбором определиться порой ой как сложно. «НК» расспросил горожан, какие занятия они предпочитали посещать в детстве и пригодились ли им полученные навыки в жизни.

Александр Крицкий, водитель:

– Я в школьные годы занимался в судомодельном кружке, на самбо ходил, на настольный теннис. Его, кстати, люблю до сих пор: это отличный повод встретиться с друзьями и с пользой провести время. Часто играем в Ледовом дворце. Самбо тоже пригодилось: с навыками самозащиты всегда чувствуешь себя увереннее в любой ситуации. В общем, кружки – дело хорошее! Старший сын у меня ходит на плавание, младшую хотим на танцы записать. Сейчас основная проблема для всех родителей – дети мало двигаются, поэтому что-то для поддержания здоровья и хорошей физической формы надо обязательно!

Яна Зубко, дежурная:

– Я никуда не ходила, ничем не занималась. Не хотела: ленивая была. После школы играла, гуляла с друзьями. Жалею ли? Может быть… Сына вот записала на карате, раньше ходил на плавание, но очень много уроков, не успевает. Так что стараюсь его не перегружать еще и кружками. Ведь еще сколько времени на дорогу, как правило, надо потратить! Хотелось бы, чтобы было больше хороших секций в шаговой доступности.

Анна Конч, учитель:

– В школе занималась в кружке «Умелые руки» – мы там вязали крючком и спицами, вышивали. Теперь, когда я уже бабушка, мне это очень пригодилось: вяжу внукам разные вещи. У меня сыновья, внуки тоже мальчишки. Для сильного пола, уверена, нет лучше секции, чем плавание. Это формирует хорошую осанку, фигуру, в целом прибавляет здоровья. К сожалению, внучки у меня пока нет, но если бы была, здорово было бы отдать ее на танцы: это очень преображает девочку, дарит ей неповторимую грацию.

Татьяна Иванюк, госслужащая:

– Спортом занималась на любительском уровне. Больше для здоровья ходила, но и на соревнования ездила, призовые места занимала. Это научило добиваться своих целей, видеть результат от усилий. Придало уверенности в собственных силах. Детей тоже стараюсь приобщать к спорту. Дочка вот хочет на гимнастику, сын занимается карате. Считаю, это хороший фундамент для активного образа жизни в будущем. Больше никуда записывать их не буду. На мой взгляд, для достижения высоких результатов надо сосредоточиться на чем-то одном.

Алексей Рудник, водитель автобуса:

– Я – натура увлекающаяся, так что куда только ни ходил: легкая атлетика, вольная борьба, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Но везде меня хватало на полгода, максимум год. И хотелось чего-то новенького. Сейчас немного жалею, что бросил борьбу. Думаю, до сих пор бы этим мог заниматься. Дети у меня пока маленькие, им в кружки пока рановато, но буду придерживаться такой позиции: пусть сами выбирают, что им нравится. Заставлять не буду, всё должно быть по душе.

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