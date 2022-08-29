Борислав Береза: Скоро мы увидим возврат России в начало 90-ых 9 Борислав Береза

29.08.2022, 12:57

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Борислав Береза

фото: Facebook

Только американских окорочков для спасения россиян от голода уже не будет.

Люди всегда за все платят. Временем, здоровьем, отношениями, счастьем, деньгами, болью или всем сразу. А за глупость платится вдвойне. Россияне пока платят деньгами. Пока лишь деньгами. Так, официальные цены на услуги по доставке электроники и бытовой техники из Китая в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралем, с $6000 до $11 500 за доставку контейнера. И пока они останавливаться не планируют.

Так же часть товаров доставляются как серый импорт. И цена закупки этого товара значительно выше, чем в официальном опте. А сама доставка стала нестабильной и дорогой из-за наложенных санкций на РФ за вторжение в Украину. Большая часть перевозчиков отказалась работать с российскими компаниями. Это создало дефицит контейнеров для России. На этом фоне цены на импортные товары значительно выросли и еще вырастут для россиян.

Забавно, что таким же образом, как и с Китаем, развивается ситуация и с поставками из Турции. Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей конвенцией Монтре, пишет газета Sabah. А значит, и этот канал доставки скоро будет обходиться россиянам втридорога.

И это только начало. Мы еще увидим возврат России в начало 90-ых. Только американских окорочков для спасения россиян от голода уже не будет. За вторжение в Украину россияне будут платить. Каждый россиянин. Долго. Пока из своего кармана. Но потом они начнут платить и по другим счетам – болью, временем, здоровьем, отношением к себе, счастьем или всем сразу. Пока лишь деньгами. Но это пока. И скоро они это начнут ощущать и понимать.

Борислав Береза, Facebook

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